На Шри-Ланке утечка нефтепродуктов в порту Коломбо привела к загрязнению более трёх километров побережья. Топливо сначала попало в городской дренажный канал, а оттуда – в море возле рыбацкой гавани Мутвал. Утечку удалось остановить, но очистка берега продолжается, передаёт BAQ.KZ.

По данным Управления по защите морской среды Шри-Ланки (MEPA), авария произошла утром 21 ноября на контейнерном терминале Jaya Container Terminal.

Причиной стала неисправность сливного клапана резервуара № 108, в котором хранилось судовое дизельное топливо. Вместимость резервуара составляет около тысячи тонн. На момент происшествия он был заполнен.

Об аварии стало известно примерно в 09:30 по местному времени. Уже к 10:30 портовым службам удалось остановить утечку, однако часть топлива успела попасть в городскую систему водоотведения.

В результате загрязнение распространилось вдоль побережья Мутвал, затронув пляж и участок, где стоят рыбацкие суда.

К ликвидации последствий подключились Управление портов Шри-Ланки и береговая охрана. В месте выхода дренажного канала в море установили специальные заграждения, чтобы нефтепродукты не распространялись дальше.

Специалисты также собирают топливо, попавшее на берег, и следят за состоянием прибрежной акватории.

По информации природоохранного ведомства, работы направлены на предотвращение дальнейшего загрязнения и восстановление пострадавшей территории.

Точный объём вытекшего топлива и окончательный масштаб экологического ущерба пока не установлены.