Казахстан может разрешить экспорт нескольких видов нефтепродуктов, на которые сейчас распространяются ограничения. Речь идёт о битуме, нафте, печном и судовом топливе. В Министерстве энергетики объяснили, почему предприятиям необходимо дать возможность продавать эту продукцию за рубеж, передаёт BAQ.KZ.

Соответствующий проект приказа подготовило Министерство энергетики. Документ предусматривает изменения в действующие ограничения на вывоз нефтепродуктов из Казахстана.

Какие нефтепродукты разрешат вывозить

Минэнерго предлагает вывести из-под запрета на экспорт за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза четыре вида продукции:

нефтяной битум , который используют в дорожном строительстве;

нафту – нефтепродукт, применяемый в том числе как сырьё для нефтехимической промышленности;

печное топливо ;

судовое топливо.

Отдельное изменение касается нафты. Её предлагают исключить также из запрета на вывоз железнодорожным транспортом с территории Казахстана.

Речь идёт не о полной отмене ограничений на экспорт нефтепродуктов, а об исключениях для конкретных видов продукции.

Почему Минэнерго предлагает снять ограничения

Причина связана с работой нефтеперерабатывающих предприятий.

В министерстве рассчитывают, что возможность экспортировать отдельные нефтепродукты поможет избежать переполнения резервуаров, где хранится готовая продукция.

Если нефтепродукты не удаётся своевременно реализовать и вывезти, предприятиям становится сложнее поддерживать непрерывную работу.

По оценке Минэнерго, предлагаемые изменения позволят обеспечить стабильную загрузку нефтеперерабатывающих заводов и избежать перебоев в производстве.

Проект подготовили по итогам рабочей поездки премьер-министра Олжаса Бектенова в Мангистаускую область 23 июля 2026 года, а также на основании поручения Аппарата правительства от 13 ноября.

Пока новые правила не вступили в силу. Документ находится на стадии проекта и должен пройти необходимые процедуры перед принятием.