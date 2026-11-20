Нефтепродукты хотят выпускать за границу: какие запреты снимут в Казахстане
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Казахстан может разрешить экспорт нескольких видов нефтепродуктов, на которые сейчас распространяются ограничения. Речь идёт о битуме, нафте, печном и судовом топливе. В Министерстве энергетики объяснили, почему предприятиям необходимо дать возможность продавать эту продукцию за рубеж, передаёт BAQ.KZ.
Соответствующий проект приказа подготовило Министерство энергетики. Документ предусматривает изменения в действующие ограничения на вывоз нефтепродуктов из Казахстана.
Какие нефтепродукты разрешат вывозить
Минэнерго предлагает вывести из-под запрета на экспорт за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза четыре вида продукции:
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нефтяной битум, который используют в дорожном строительстве;
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нафту – нефтепродукт, применяемый в том числе как сырьё для нефтехимической промышленности;
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печное топливо;
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судовое топливо.
Отдельное изменение касается нафты. Её предлагают исключить также из запрета на вывоз железнодорожным транспортом с территории Казахстана.
Речь идёт не о полной отмене ограничений на экспорт нефтепродуктов, а об исключениях для конкретных видов продукции.
Почему Минэнерго предлагает снять ограничения
Причина связана с работой нефтеперерабатывающих предприятий.
В министерстве рассчитывают, что возможность экспортировать отдельные нефтепродукты поможет избежать переполнения резервуаров, где хранится готовая продукция.
Если нефтепродукты не удаётся своевременно реализовать и вывезти, предприятиям становится сложнее поддерживать непрерывную работу.
По оценке Минэнерго, предлагаемые изменения позволят обеспечить стабильную загрузку нефтеперерабатывающих заводов и избежать перебоев в производстве.
Проект подготовили по итогам рабочей поездки премьер-министра Олжаса Бектенова в Мангистаускую область 23 июля 2026 года, а также на основании поручения Аппарата правительства от 13 ноября.
Пока новые правила не вступили в силу. Документ находится на стадии проекта и должен пройти необходимые процедуры перед принятием.
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