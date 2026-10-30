Нефтепродукты неизвестного происхождения нашли на частной базе в Жанаозене

В Жанаозене полицейские задержали мужчину на территории частной промышленной базы, где обнаружили емкость с нефтепродуктами. По факту предполагаемого незаконного оборота возбуждено уголовное дело.

Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Мангистауской области совместно с бойцами специального подразделения.

Проверка прошла в промышленной зоне микрорайона Рауан. Во время обыска на территории базы полицейские обнаружили и изъяли четырехтонную емкость с нефтепродуктами.

Сейчас следователи устанавливают происхождение изъятого сырья и обстоятельства его нахождения на частной территории.

Расследование продолжается.