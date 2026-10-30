  • Главная
  • Новости
  • Нефтепродукты неизвестного происхождения нашли на частной базе в Жанаозене

Нефтепродукты неизвестного происхождения нашли на частной базе в Жанаозене

30 Октября 2026, 16:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baq.kz 30 Октября 2026, 16:08
30 Октября 2026, 16:08
145
Фото: baq.kz

В Жанаозене полицейские задержали мужчину на территории частной промышленной базы, где обнаружили емкость с нефтепродуктами. По факту предполагаемого незаконного оборота возбуждено уголовное дело.

Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Мангистауской области совместно с бойцами специального подразделения.

Проверка прошла в промышленной зоне микрорайона Рауан. Во время обыска на территории базы полицейские обнаружили и изъяли четырехтонную емкость с нефтепродуктами.

Сейчас следователи устанавливают происхождение изъятого сырья и обстоятельства его нахождения на частной территории.

Расследование продолжается.

Самое читаемое

Наверх