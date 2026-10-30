Нефтепродукты неизвестного происхождения нашли на частной базе в Жанаозене
30 Октября 2026, 16:08
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30 Октября 2026, 16:0830 Октября 2026, 16:08
145Фото: baq.kz
В Жанаозене полицейские задержали мужчину на территории частной промышленной базы, где обнаружили емкость с нефтепродуктами. По факту предполагаемого незаконного оборота возбуждено уголовное дело.
Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Мангистауской области совместно с бойцами специального подразделения.
Проверка прошла в промышленной зоне микрорайона Рауан. Во время обыска на территории базы полицейские обнаружили и изъяли четырехтонную емкость с нефтепродуктами.
Сейчас следователи устанавливают происхождение изъятого сырья и обстоятельства его нахождения на частной территории.
Расследование продолжается.
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