Нефтепровод Тенгиз – Новороссийск возобновил работу
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обслуживание и ремонт оборудования, передает BAQ.KZ.
В Казахстане работы шли на нефтеперекачивающих станциях и непосредственно на трубопроводе. На трех участках устранили дефекты с помощью специальных ремонтных конструкций, еще на шести проверили изоляционное покрытие.
На нефтеперекачивающей станции «Атырау» заменили шаровый кран и часть подводящего газопровода.
Работы также проводились на объектах КТК в России и на Морском терминале под Новороссийском. В частности, специалисты меняли оборудование, ремонтировали отдельные участки трубопровода и обновляли систему диспетчерского управления.
В КТК подчеркнули, что остановка была плановой. Такие работы заранее согласовывают с компаниями, которые поставляют нефть в систему.
График также учитывает Министерство энергетики Казахстана при планировании транспортировки нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск.
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