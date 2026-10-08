Нефтепровод Тенгиз – Новороссийск возобновил работу

обслуживание и ремонт оборудования, передает BAQ.KZ.

В Казахстане работы шли на нефтеперекачивающих станциях и непосредственно на трубопроводе. На трех участках устранили дефекты с помощью специальных ремонтных конструкций, еще на шести проверили изоляционное покрытие.

На нефтеперекачивающей станции «Атырау» заменили шаровый кран и часть подводящего газопровода.

Работы также проводились на объектах КТК в России и на Морском терминале под Новороссийском. В частности, специалисты меняли оборудование, ремонтировали отдельные участки трубопровода и обновляли систему диспетчерского управления.

В КТК подчеркнули, что остановка была плановой. Такие работы заранее согласовывают с компаниями, которые поставляют нефть в систему.

График также учитывает Министерство энергетики Казахстана при планировании транспортировки нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск.