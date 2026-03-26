КМГ отчитался за 2025 год рекордами по добыче и растущей выручкой. Но если присмотреться, за теньговым оптимизмом можно увидеть, что чистая прибыль упала, расходы растут быстрее доходов, а главный источник денег компании, не собственные скважины, а переводы от Тенгизшевройла. Подробнее в красноречивых цифрах разбираемся в обзоре BAQ.kz.

26 марта главная нефтяная жила страны КазМунайГаз опубликовал финансовый отчёт за 2025 год. На первый взгляд всё прекрасно: выручка 9,37 трлн тенге (+12,5%), EBITDA 2,39 трлн (+19,6%), добыча нефти на рекордные 26,2 млн тонн (+10%). Но дьявол, как обычно, в деталях.

Выручка выросла? Не совсем

В тенге, конечно, выросла, плюс 12,5%. Но в долларах рост всего 1,3%: с $17,75 млрд до $17,98 млрд. Секрет прост: тенге за год ослаб на 11% (средний курс – 521 тенге за доллар вместо 469). То есть компания продала примерно столько же в реальном выражении, просто пересчёт в подешевевших тенге дал красивую цифру.

Нефть при этом подешевела серьёзно – казахстанская марка KEBCO упала на 13,4%, с $80,7 до $69,9 за баррель. КМГ добыл на 10% больше нефти, но рынок «съел» весь прирост через цену. Частично спасла ситуацию Румыния: завод «Петромидия», который в 2024 году стоял на ремонте, заработал на полную мощность, и переработка по группе выросла на 9,5%.

Прибыль: главный парадокс

Чистая прибыль – 1,072 трлн тенге. Формально минус всего каких-то 2%. Но в долларах картина жёстче выглядит: $2,06 млрд против $2,33 млрд, падение на 12%. Компания добывает рекордные объёмы, но зарабатывает меньше.

Почему же так? И тут есть три причины. Первая – курсовая разница: в 2024 году ослабление тенге принесло компании бумажный плюс в 185 млрд тенге, а в 2025-м курсовая переоценка ушла в минус. Вторая расходы растут быстрее доходов. Производственные затраты прибавили 13,6%, дорожают зарплаты нефтяников, электричество, ремонт оборудования. Транспорт подорожал на 19,1%, себестоимость закупаемой нефти на 15,9%. Третья в 2024 году был разовый финансовый доход от реструктуризации облигаций Самрук-Казына, который в 2025-м не повторился.

При этом EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации - показатель, отражающий «чистую» операционную силу бизнеса) выросла почти на 20%. Это значит: как операционная машина КМГ работает хорошо, но «ниже» – на уровне курсовых разниц, амортизации и разовых статей – прибыль тает.

Долги: вот тут реально хорошо

Самое сильное место отчёта. Чистый долг обвалился на 68%: с 1,163 трлн до 375 млрд тенге. В переводе на доллары с $2,2 млрд до $742 млн. Это почти ничего для компании такого масштаба.

КМГ активно гасит кредиты и облигации: Атырауский НПЗ закрыл заём в Народном банке (65 млрд), KMG International погасил часть синдицированного кредита ($76 млн), а в декабре компания досрочно выкупила долларовые облигации на $500 млн, причём с погашением аж в 2047-48 годах. То есть убирает самый длинный и дорогой долг.

Одновременно КМГ диверсифицирует валюту заимствований: в октябре разместили облигации в юанях на 1,25 млрд CNY под 2,95% годовых дешевле любого долларового займа.

А кэш на счетах при этом вырос до 3,15 трлн тенге. Денежная подушка превышает чистый долг в 8 с лишним раз. Для нефтяной компании запас прочности, о котором многие конкуренты могут только мечтать.

Тенгиз платит за всех

Ключевая цифра, которую стоит запомнить: дивиденды от совместных предприятий составили 985 млрд тенге то есть рост на 40,5%. Один только Тенгизшевройл перечислил КМГ 684 млрд тенге, почти вдвое больше, чем годом ранее. Для сравнения: вся чистая прибыль группы – 1,072 трлн. То есть поступления от одного ТШО покрывают почти две трети всей прибыли.

Причина роста – запуск Завода третьего поколения на Тенгизе (проект FGP), который наконец заработал на полную мощность. Добыча нефти на месторождении подскочила более чем на 40% за год.

Плюсы и минусы

Что хорошо: рекордная добыча, резкое сокращение долгов, рост денежной подушки, повышение кредитного рейтинга S&P до инвестиционного BBB-, дешёвые юаневые облигации, снижение капитальных затрат на 4,7%.

Что тревожит: чистая прибыль падает при растущей добыче. Расходы обгоняют доходы: производство +13,6%, транспорт +19,1%, закуп нефти +15,9% при долларовом росте выручки всего 1,3%. Тенговый «рост» в значительной мере результат девальвации. Зависимость от дивидендов ТШО критическая.

Нефть за $100 меняет расклад

В 2025 году средняя цена нефти KEBCO была $69,9 за баррель и даже при этом КМГ показал крепкие операционные результаты. Но прямо сейчас, в конце марта 2026 года, ситуация на нефтяном рынке изменилась радикально. Brent торгуется в диапазоне $97-102 за баррель на фоне военного конфликта между США/Израилем и Ираном и перебоев с поставками через Ормузский пролив. По оценкам EIA, нефть продержится выше $95 ещё пару месяцев.

Для КМГ это означает совершенно другую экономику на 2026 год. При нефти $100 и рекордной добыче (Тенгиз вышел на проектные мощности) дивиденды от ТШО могут оказаться существенно выше, чем в 2025-м. Выручка и прибыль за первое полугодие 2026 года, скорее всего, покажут двузначный рост уже не «бумажный», а реальный, долларовый.

Но у этой медали есть обратная сторона. Высокие цены на нефть, это всегда геополитика. Goldman Sachs прямо указывает: текущая премия в цене – не фундаментальный спрос, а страх перебоев. Если конфликт вокруг Ирана деэскалируется, Brent может быстро откатиться к $70-80. А расходы КМГ, раздувшиеся на волне инфляции, назад так быстро не сожмутся.