Нефтяное пятно площадью более 2 тыс. кв. км образовалось в Персидском заливе

Крупные нефтяные загрязнения зафиксированы у побережья Ирана и Омана на фоне конфликта в Персидском заливе. Нефтепродукты достигли иранского острова Кешм и охраняемых мангровых лесов, а площадь нефтяного пятна у берегов Омана превысила 2 тыс. квадратных километров, сообщает Euronews.

В Иране следы нефтепродуктов обнаружили на побережье острова Кешм – от пляжа Соза до района Шиб-Дераз и мангровых лесов Хара. По данным местных экологических служб, основную часть загрязнения удалось очистить, однако мониторинг продолжается.

МИД Ирана заявил, что предварительные данные указывают на иностранное грузовое судно как возможный источник разлива, и потребовал компенсации экологического ущерба.

Oil spill spotted off Iran's Qeshm island today. pic.twitter.com/lgpxUsjjJ8 — Open Source Intel (@Osint613) August 11, 2026

По данным сервиса TankerTrackers, вероятным источником загрязнения мог стать балкер Minoan Pioneer под флагом Либерии, который 3 августа был поражен снарядом недалеко от побережья Омана. После этого нефтяное пятно переместилось через Ормузский пролив в сторону Ирана.

Одновременно серьезное загрязнение зафиксировано у берегов Омана. Танкер Caroline Bezengi, перевозивший около 1 млн баррелей российской нефти, продолжает давать утечку после того, как в июне сел на мель возле островов Халланият. Площадь нефтяного пятна быстро увеличивалась: с 45 квадратных километров 26 июля до более чем 2 тыс. квадратных километров, согласно спутниковому анализу Reuters. Нефть достигла материкового побережья Омана и загрязнила до 40 километров береговой линии.

Острова Халланият являются природоохранной территорией, где обитают морские черепахи, горбатые киты, редкие виды птиц и расположены коралловые рифы.

Танкер Caroline Bezengi находится под санкциями Евросоюза и Великобритании за транспортировку российской нефти. Ответственность за взрыв, произошедший на судне 8 июня у побережья Йемена, никто на себя не взял.