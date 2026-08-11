Нефтяное пятно у берегов Омана растянулось почти на 400 квадратных километров
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Разлив нефти с севшего на мель танкера Caroline Bezengi у берегов Омана охватил около 390 квадратных километров. Судно перевозило почти миллион баррелей российской нефти в Азию и оказалось возле природного заповедника, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Проблемы у танкера впервые возникли еще 8 июня у побережья Йемена. Два источника Reuters в сфере морской безопасности сообщили, что первоначальные данные указывали на взрыв на борту. Ответственность за возможную атаку никто не взял.
Позднее 274-метровое судно оказалось на мели возле островов Халланият в Омане. В понедельник власти страны впервые публично сообщили о масштабе экологических последствий.
По данным природоохранного ведомства Омана, нефтяное пятно занимает около 390 квадратных километров и распространяется к северо-востоку от островов. В некоторых местах оно приблизилось примерно на семь километров к берегу.
Рядом находится природный заповедник
Острова Халланият окружены охраняемой природной территорией, созданной королевским указом в прошлом году. Здесь обитают горбатые киты Аравийского моря, сокотрийские бакланы и другие морские животные.
Власти Омана заявили, что угрозы расположенным поблизости опреснительным установкам и туристическим объектам сейчас нет.
Оценки площади загрязнения при этом расходятся. Greenpeace на прошлой неделе, проанализировав спутниковые снимки, оценил нефтяное пятно примерно в 600 квадратных километров.
Профессор экологической микробиологии Университета Хериот-Уатт Тони Гутьеррес считает, что при таком масштабе разлива нужны авиационное распыление диспергентов, заграждения и оборудование для сбора нефти до того, как она достигнет побережья или опустится на морское дно.
По его оценке, попадание нефти на мелководье и берег может нанести гораздо больший ущерб кораллам, птицам и рыбе. Следы загрязнения способны сохраняться годами.
Танкер находится под санкциями
Caroline Bezengi загрузил нефть в российском Новороссийске в апреле и в конце мая прошел через Суэцкий канал.
Reuters относит судно к так называемому теневому флоту старых танкеров, перевозящих российскую нефть без западного страхового покрытия и часто меняющих флаги и структуру собственности.
Ранее Caroline Bezengi значился под флагом Камеруна, но в июне оказался среди 39 судов, исключенных из судового реестра этой страны.
Танкер находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Украины и Швейцарии.
Спутниковые снимки, изученные Reuters, показывали, что нефтяное пятно продолжало расширяться в конце июля. Руководитель экологической организации SkyTruth Джон Амос заявил, что на доступных спутниковых данных не было заметно работ по стабилизации судна и перекачке оставшейся нефти.
В Омане сообщили, что сейчас ведут работы по ликвидации последствий разлива возле островов Халланият.
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