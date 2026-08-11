Нефтяное пятно у берегов Омана растянулось почти на 400 квадратных километров

Разлив нефти с севшего на мель танкера Caroline Bezengi у берегов Омана охватил около 390 квадратных километров. Судно перевозило почти миллион баррелей российской нефти в Азию и оказалось возле природного заповедника, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Проблемы у танкера впервые возникли еще 8 июня у побережья Йемена. Два источника Reuters в сфере морской безопасности сообщили, что первоначальные данные указывали на взрыв на борту. Ответственность за возможную атаку никто не взял.

Позднее 274-метровое судно оказалось на мели возле островов Халланият в Омане. В понедельник власти страны впервые публично сообщили о масштабе экологических последствий.

По данным природоохранного ведомства Омана, нефтяное пятно занимает около 390 квадратных километров и распространяется к северо-востоку от островов. В некоторых местах оно приблизилось примерно на семь километров к берегу.

Oman News Agency

Рядом находится природный заповедник

Острова Халланият окружены охраняемой природной территорией, созданной королевским указом в прошлом году. Здесь обитают горбатые киты Аравийского моря, сокотрийские бакланы и другие морские животные.

Власти Омана заявили, что угрозы расположенным поблизости опреснительным установкам и туристическим объектам сейчас нет.

Оценки площади загрязнения при этом расходятся. Greenpeace на прошлой неделе, проанализировав спутниковые снимки, оценил нефтяное пятно примерно в 600 квадратных километров.

Профессор экологической микробиологии Университета Хериот-Уатт Тони Гутьеррес считает, что при таком масштабе разлива нужны авиационное распыление диспергентов, заграждения и оборудование для сбора нефти до того, как она достигнет побережья или опустится на морское дно.

По его оценке, попадание нефти на мелководье и берег может нанести гораздо больший ущерб кораллам, птицам и рыбе. Следы загрязнения способны сохраняться годами.

Oman News Agency

Танкер находится под санкциями

Caroline Bezengi загрузил нефть в российском Новороссийске в апреле и в конце мая прошел через Суэцкий канал.

Reuters относит судно к так называемому теневому флоту старых танкеров, перевозящих российскую нефть без западного страхового покрытия и часто меняющих флаги и структуру собственности.

Ранее Caroline Bezengi значился под флагом Камеруна, но в июне оказался среди 39 судов, исключенных из судового реестра этой страны.

Танкер находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Украины и Швейцарии.

Спутниковые снимки, изученные Reuters, показывали, что нефтяное пятно продолжало расширяться в конце июля. Руководитель экологической организации SkyTruth Джон Амос заявил, что на доступных спутниковых данных не было заметно работ по стабилизации судна и перекачке оставшейся нефти.

Oman News Agency

В Омане сообщили, что сейчас ведут работы по ликвидации последствий разлива возле островов Халланият.