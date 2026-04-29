Нефтяной гигант из Японии пересёк Ормузский пролив

Японский нефтяной танкер Idemitsu Maru успешно прошёл через Ормузский пролив, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Судно принадлежит энергетической компании Idemitsu и стало уже четвёртым танкером компании, прошедшим через этот стратегически важный маршрут.

Известно, что длина танкера составляет около 300 метров. Он был построен в 2007 году и способен перевозить до 2 миллионов баррелей нефти. При этом конечный пункт назначения судна не уточняется.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти