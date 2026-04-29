Нефтяной гигант из Японии пересёк Ормузский пролив
Это уже четвёртый танкер компании.
Сегодня 2026, 08:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Istockphoto
Японский нефтяной танкер Idemitsu Maru успешно прошёл через Ормузский пролив, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Судно принадлежит энергетической компании Idemitsu и стало уже четвёртым танкером компании, прошедшим через этот стратегически важный маршрут.
Известно, что длина танкера составляет около 300 метров. Он был построен в 2007 году и способен перевозить до 2 миллионов баррелей нефти. При этом конечный пункт назначения судна не уточняется.
Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти
