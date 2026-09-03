Нефтяной китайский и AI: атырауский вуз расширяет сотрудничество с Китаем

Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева расширяет сотрудничество с образовательными организациями Китая. По итогам встречи с китайскими партнерами стороны подписали два меморандума и договорились о реализации совместных образовательных и научных проектов.

Одним из ключевых решений стало подписание трехстороннего меморандума между Atyrau Oil and Gas University, Language and Culture Press и Association of Silk Road Countries Universities and Consulting Companies.

В рамках соглашения планируется разработать специализированное направление Oil & Gas Chinese для языковой подготовки специалистов нефтегазовой отрасли.

Партнеры намерены совместно создавать технические словари и отраслевые глоссарии, внедрять AI-платформы для изучения китайского языка, а также содействовать переводу и публикации в Китае научных работ ученых университета.

Еще один меморандум Atyrau Oil and Gas University заключил с Inner Mongolia Vocational College of Chemical Engineering. Соглашение предусматривает обмен студентами и преподавателями, запуск совместных программ по моделям 2+2 и 3+1, организацию практик и стажировок, а также реализацию научно-образовательных проектов.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества с представителями Huazhong University. Среди возможных направлений – совместные проекты в сфере высшего образования и науки.

В университете рассчитывают, что новые договоренности позволят расширить академическую мобильность студентов и преподавателей, развивать совместные исследования и создавать дополнительные возможности для подготовки специалистов нефтегазовой отрасли.