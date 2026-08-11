Стратегический нефтяной резерв США сократился до 298,7 млн баррелей, минимального уровня с января 1983 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на CNBC.

За неделю запасы уменьшились на 6,1 млн баррелей. Данные опубликовало Министерство энергетики США.

Резерв тает с марта, когда президент Дональд Трамп распорядился высвободить 172 млн баррелей. Решение приняли после того, как Иран перекрыл экспорт нефти через Ормузский пролив, что вызвало крупнейшее нарушение поставок сырья в истории рынка.

До начала войны США и Израиля с Ираном 28 февраля в хранилищах было около 415 млн баррелей. Когда объявленное высвобождение завершится, останется примерно 243 млн.

Я не беспокоюсь ни о стабильности резерва, ни о нашей способности провести ещё один отбор, если понадобится, - сказал CNBC Дэвид Голдвин, бывший спецпосланник Госдепартамента по международным энергетическим вопросам.

Разрешённая ёмкость хранилища составляет 714 млн баррелей, минимум для безопасной эксплуатации около 70 млн. При этом, по майскому отчёту Счётной палаты США, на декабрь 2025 года более четверти запасов невозможно было отобрать из-за ремонтов и состояния подземных каверн.

Для Казахстана всё это упирается в цену барреля. Пока американский резерв опустошается, а Ормузский пролив остаётся проблемной точкой, котировки держатся высоко.

В июне Национальный банк поднял прогноз средней цены Brent на 2026 год с 66,3 до 90 долларов за баррель, объяснив это напряжённостью на Ближнем Востоке. На 2027 год регулятор ждёт 75 долларов, на 2028 год 65.

Дорогая нефть при этом не означает автоматической выгоды. Ранее BAQ.KZ разбирал, что по данным Нацбанка нефтегазовый сектор формирует более 50% экспортной выручки страны и свыше 30% доходов бюджета и Нацфонда, но эффект от роста цен приходит с задержкой и упирается в маршруты.

Через Каспийский трубопроводный консорциум идёт около 80% нефтяного экспорта Казахстана, и этот канал в последние месяцы страдал от атак и сбоев. По данным Министерства энергетики, добыча в 2026 году может снизиться до 96–98 млн тонн против запланированных 100,5 млн.

Население выигрыша почти не чувствует. Инфляция в 2026 году ожидается в диапазоне 9,5–11,5%, а около 80% товаров страна импортирует, поэтому дорогая нефть тянет вверх цены на технику, продукты и автомобили.