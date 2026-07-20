В Минэнерго прокомментировали атаку на нефтяной танкер "NELSA"
В результате атаки БПЛА на танкере "NELSA" возник пожар. Пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать.
20 Июля 2026, 16:58
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