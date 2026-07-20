В Минэнерго прокомментировали атаку на нефтяной танкер "NELSA"

В ведомстве добавили, что находятся на постоянной связи с Каспийским трубопроводным консорциумом. Дополнительная информация об ущербе и дальнейшей эксплуатации танкера будет известна после завершения технической оценки.

«По имеющейся информации, в ночь с 19 на 20 июля БПЛА был атакован танкер «NELSA», находившийся под погрузкой на морском терминале КТК. В результате инцидента возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, разлива нефти не допущено. В настоящее время проводится оценка технического состояния судна и последствий инцидента», — сообщили в Министерстве энергетики РК.

Официальный комментарий по поводу инцидента предоставило Министерство энергетики Казахстана. По данным ведомства, после атаки на судне произошло возгорание. Огонь удалось оперативно ликвидировать.

В ночь с 19 на 20 июля нефтяной танкер "NELSA" подвергся атаке беспилотного летательного аппарата во время погрузки у выносного причального устройства ВПУ-1 морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, передает корреспондент BAQ.KZ .

Серия атак на суда у терминала КТК

Это не первый подобный инцидент у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Ранее беспилотники атаковали танкеры Nordic Zenith и Yasa Polaris, прибывшие для погрузки казахстанской нефти.

На Nordic Zenith возник пожар, который экипаж потушил самостоятельно. Погрузку отменили, после чего 13 моряков эвакуировали, еще девять членов экипажа остались на судне.

Танкер Yasa Polaris в момент атаки следовал к терминалу КТК и не перевозил нефть. После происшествия судно направилось в безопасный порт.

Министерство иностранных дел Казахстана осудило атаки на гражданские суда, назвав их посягательством на экономические интересы страны и угрозой международной торговле, энергетическим рынкам и транспортно-логистическим цепочкам. Казахстан потребовал прекратить нападения, сообщил об оценке причиненного ущерба и оставил за собой право добиваться его возмещения в соответствии с международным правом.

Каспийский трубопроводный консорциум остается основным маршрутом экспорта казахстанской нефти. Через систему КТК проходит около 80% экспортных поставок сырья из Казахстана.