Нефтяной танкер под флагом Республики Палау подвергся атаке Ирана в Ормузском проливе
Эвакуированы все 20 моряков.
Сегодня 2026, 18:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 18:04Сегодня 2026, 18:04
181Фото: Pixabay.com
Нефтяной танкер Skylight под флагом Республики Палау подвергся атаке Ирана в Ормузском проливе, сообщили в Центре морской безопасности Омана, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл недалеко от порта Хасаб (провинция Мусандам, Оман).
Эвакуированы все 20 моряков — 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана. По предварительным данным, четверо получили травмы и доставлены на берег для оказания помощи.
Самое читаемое
- Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
- Токаев поручил Совету Безопасности представить план экстренных мер в связи с ситуацией вокруг Ирана
- 6 инвестпроектов запустят в Актобе
- Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США
- Ормузский пролив под нагрузкой: десятки танкеров сосредоточены у берегов Ирана и ОАЭ