Нефтяной танкер Skylight под флагом Республики Палау подвергся атаке Ирана в Ормузском проливе, сообщили в Центре морской безопасности Омана, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл недалеко от порта Хасаб (провинция Мусандам, Оман).

Эвакуированы все 20 моряков — 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана. По предварительным данным, четверо получили травмы и доставлены на берег для оказания помощи.