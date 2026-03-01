  • Главная
Эвакуированы все 20 моряков.

Сегодня 2026, 18:04
Фото: Pixabay.com

Нефтяной танкер Skylight под флагом Республики Палау подвергся атаке Ирана в Ормузском проливе, сообщили в Центре морской безопасности Омана, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл недалеко от порта Хасаб (провинция Мусандам, Оман).

Эвакуированы все 20 моряков — 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана. По предварительным данным, четверо получили травмы и доставлены на берег для оказания помощи.

