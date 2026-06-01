Нефтяной танкер захвачен у северо-восточного побережья Сомали

Усеверо-восточного побережья Сомали произошло нападение на нефтяной танкер – судно с нефтепродуктами было захвачено предполагаемыми сомалийскими пиратами.

По данным британского Управления морских торговых операций, инцидент произошёл в районе автономного региона Пунтленд, когда танкер следовал из порта Бербера в столицу страны Могадишо.

По предварительным данным, судно принадлежит пакистанскому бизнесмену. Власти пока не раскрывают точное количество членов экипажа, находившихся на борту. Сейчас ведётся расследование обстоятельств захвата.

Инцидент вновь подчёркивает сохраняющиеся риски пиратства у побережья Сомали, несмотря на усилия международных сил по обеспечению безопасности судоходства в регионе.