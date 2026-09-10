Нефтяную компанию оштрафовали после пожара на месторождении в Мангистау

ТОО «Meerbusch» привлечено к административной ответственности после пожара на месторождении «Кульжан». Компанию оштрафовали на 648 750 тенге за невыполнение условий экологического разрешения.

Как сообщает департамент экологии, в ходе проверки установлено, что ТОО «Meerbusch», являющееся оператором объекта «Пункт сдачи нефти» на месторождении, не соблюдало требования по охране окружающей среды, предусмотренные экологическим разрешением.

В результате пожара в атмосферный воздух попали продукты горения, в том числе загрязняющие вещества. Таким образом, произошла аварийная эмиссия в окружающую среду.

В департаменте уточнили, что согласно пункту 10 статьи 202 Экологического кодекса нормативы для аварийных выбросов не рассчитываются и не устанавливаются. При этом выявленное нарушение квалифицировали как несоблюдение требований, установленных экологическим разрешением.

По итогам проверки компанию привлекли к ответственности по части 1 статьи 326 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Невыполнение условий экологического разрешения».

Размер назначенного штрафа составил 648 750 тенге.