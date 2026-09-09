Минюст объяснил, почему приостановили взыскание 2,3 трлн тенге с NCOC

Министерство юстиции Казахстана прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о приостановке исполнительного производства по взысканию средств с оператора Кашагана – North Caspian Operating Company (NCOC).

В ведомстве подчеркнули, что взыскание в пользу государства не прекращено.

«В настоящее время NCOC обжалованы действия государственного судебного исполнителя, в связи с чем СМАС Атырауской области истребованы материалы исполнительного производства», – сообщили в Минюсте.

Как пояснили в министерстве, по закону на время, пока материалы исполнительного производства находятся в суде, оно приостанавливается. После возвращения документов работа по взысканию будет продолжена.

«Работа по взысканию денежных средств с NCOC в пользу государства будет продолжена в установленном законом порядке», – подчеркнули в ведомстве.

Что произошло накануне

7 сентября в информационной системе органов исполнительного производства появилась отметка о приостановке производства в отношении NCOC. После этого СМИ сообщили, что речь идет о взыскании экологического штрафа в размере 2,3 трлн тенге.

Исполнительное производство было возбуждено еще 21 июля 2026 года. Основанием стал исполнительный документ Департамента экологии по Атырауской области.

Ранее в рамках производства был наложен арест на имущество и транспорт компании, а также введены ограничения на совершение отдельных нотариальных действий. Банковские счета при этом не арестовывались.

Сам спор между Казахстаном и NCOC длится несколько лет. Он связан с экологическими нарушениями, выявленными на месторождении Кашаган в 2022 году. В частности, речь шла о сверхнормативном размещении серы, сбросе сточных вод и сжигании газа без соответствующего экологического разрешения.

NCOC пыталась оспорить результаты проверки в казахстанских судах, однако иски компании были отклонены, в том числе Верховным судом.

Параллельно спор вышел на международный уровень. Подрядные компании Кашаганского проекта инициировали арбитражное разбирательство, а NCOC заявляла о наличии обеспечительных мер международного арбитража. Казахстанская сторона ранее указывала, что такие меры не отменяют действия национального законодательства.