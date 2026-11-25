В Атырауской области нефтяную компанию «ЖАН и КС» оштрафовали более чем на 3 млрд тенге за нарушение экологического законодательства. Основанием стало незаконное накопление бурового шлама и отработанного бурового раствора при бурении скважин.

Нарушение выявила природоохранная прокуратура. По результатам проверки компанию привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 328 КоАП Республики Казахстан.

Нефтяная компания пыталась оспорить наложенное взыскание в судебном порядке, однако её жалобы были отклонены. Постановление вступило в законную силу.

В настоящее время штраф взыскивается в принудительном порядке. Судебные исполнители уже перечислили в бюджет Атырауской области более 490 млн тенге. Взыскание оставшейся суммы находится на контроле прокуратуры.

Отдельно отмечается, что изменился порядок распределения средств от экологических штрафов. Если ранее такие поступления направлялись в республиканский бюджет, то теперь они остаются в распоряжении местного бюджета.

Таким образом, средства от экологических взысканий будут пополнять бюджет региона и могут направляться на решение местных задач.