Нефтяные компании Мангистау работали без экологических разрешений

С начала 2026 года в Мангистауской области выявили более 100 нарушений природоохранного законодательства. Среди нарушителей оказались нефтяные компании, работавшие без экологических разрешений. Об этом на брифинге сообщил специализированный природоохранный прокурор региона Максат Кошбаев.

По его словам, выявленные нарушения устранены. Также приняты меры по возмещению ущерба, причинённого государству, и возврату средств в бюджет. Особое внимание прокуратура уделила недропользователям. Проверки показали, что ряд предприятий не выполнял контрактные и лицензионные обязательства, а также требования по ликвидации последствий добычи и рекультивации земель. В связи с этим в акимат области внесли акт прокурорского надзора.

Проверки также затронули соблюдение экологических требований нефтегазовыми предприятиями: наличие разрешений на выбросы, нормативы загрязнения воздуха, обращение с отходами и сжигание попутного газа. По итогам надзорных мероприятий ряд компаний привлекли к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура совместно с экологами и полицией проводит рейды по выявлению стихийных свалок. Для мониторинга используют спутниковые данные «Ғарыш Сапары». В прокуратуре заявили, что работа по выявлению экологических нарушений в регионе будет продолжена.