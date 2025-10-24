Министр просвещения Жулдыз Сулейменова посетила с рабочим визитом Акмолинскую область, где проверила состояние образовательной инфраструктуры, качество обучения и кадровое обеспечение школ региона. Особое внимание глава ведомства уделила проблемам малокомплектных сельских школ и внедрению современных технологий в учебный процесс, передает BAQ.KZ.

Совместно с акимом области Маратом Ахметжановым министр приняла участие в техническом открытии новой школы №10, построенной на месте аварийного здания в одном из районов Кокшетау.

"По поручению Главы государства проводится системная работа по модернизации образовательной инфраструктуры и созданию комфортной среды для детей. Национальный проект "Келешек мектептері" стал мощным импульсом для развития школ, особенно в сельских регионах", — отметила министр.

Во время визита Сулейменова посетила несколько учебных заведений, реализующих проекты в сфере инклюзивного и специального образования. В частности, она ознакомилась с работой детского сада "Аяла", где создаются условия для адаптации и обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Министр также побывала в техническом лицее, открытом в рамках нацпроекта "Келешек мектептері". Школа оснащена системой "умного" видеонаблюдения: 170 интеллектуальных камер фиксируют происходящее и способны распознавать эмоции учеников и педагогов.

Кроме того, Жулдыз Сулейменова посетила Кокшетауский высший технический колледж, где в рамках Года рабочих профессий студенты осваивают современные компетенции — от роботизированной сварки до сборки дронов и диагностики электромобилей.

В Зерендинском районе министр ознакомилась с состоянием сельских школ, включая малокомплектные. В селе Кіші Түкті, где обучается около 50 детей, министр отметила типичные для таких учреждений проблемы — нехватку педагогов, малое количество учеников и объединение классов.

Министр увидела, что малокомплектные школы нуждаются в особом подходе — как в кадровом, так и в методическом плане. Министерство прорабатывает решения, направленные на повышение качества обучения и поддержку сельских педагогов.

По итогам визита министр поручила региональному управлению образования усилить работу по повышению квалификации учителей, улучшению условий обучения и обеспечению безопасности детей.