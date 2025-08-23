Министр здравоохранения Акмарал Альназарова с рабочим визитом прибыла в Улытаускую область, передает BAQ.KZ. За один день она успела осмотреть ключевые медучреждения региона, пообщаться с жителями и ответить на вопросы журналистов.

Первой остановкой стала областная многопрофильная больница, где идёт капитальный ремонт. Здесь планируется построить новый корпус на 100 коек с онкоцентром и гинекологическим отделением.

Жители Улытау не должны ездить за лечением в другие регионы. Все услуги должны быть доступны на месте, — отметила министр.

В Жезказгане Альназарова посетила Медицинский центр корпорации "Казахмыс", который оснащён современным оборудованием и телемедицинскими технологиями. А в Сатпаеве она оценила работу городской поликлиники, обслуживающей более 31 тысяч пациентов. Недавно там открыли специализированный кабинет для людей с хронической сердечной недостаточностью.

Главной темой совещания с активом области стала нехватка врачей и развитие онкологической службы. До 1 октября поручено закрепить выпускников медвузов в регионе, а до конца года расширить охват населения онкоскринингами и ускорить маршрутизацию пациентов по принципу "зелёного коридора".

Знаковым событием визита стало подписание трёхстороннего меморандума между Минздравом, акиматом области и корпорацией "Казахмыс". Документ предполагает финансирование и реализацию региональной программы здравоохранения на 2026–2029 годы.

Во время встречи с жителями звучали вопросы о нехватке узких специалистов, необходимости онкоцентра и создании реабилитационных центров. Часть предложений уже включена в планы ведомства.

На брифинге Альназарова обозначила приоритеты: укрепление первичной медико-санитарной помощи, развитие цифровых технологий и подготовку медицинских кадров.