В Западно-Казахстанской области сохраняется стабильная ситуация с обеспечением населения поваренной солью, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минторговли. Несмотря на временную приостановку поставок со стороны российского предприятия "Руссоль", дефицита продукта в регионе не наблюдается, а продажа соли продолжается в обычном режиме.

Ежемесячная потребность жителей области составляет около 90 тонн. Традиционно большую часть этого объёма — до 80% — обеспечивал поставщик из Оренбургской области, расположенный всего в 270 километрах от региона. Однако из-за приостановки отгрузок оптовые поставщики ЗКО начали оперативно переключаться на казахстанских производителей.

Для выяснения причин остановки поставок "Руссоль" в Оренбургскую область направлена делегация представителей местных исполнительных органов.

Одновременно в регионе приняты меры по стабилизации ситуации и обеспечению полной потребности населения.

Заключены контракты с отечественными производителями — АО "Аралтұз" и ТОО "Абзал и К" из Кызылординской области. Из-за удалённости месторождения, находящегося более чем в тысяче километров, доставка соли осуществляется железнодорожным транспортом и занимает от четырех до пяти дней.

В настоящее время законтрактовано пять вагонов соли общим объёмом 300 тонн. Один из них, содержащий 60 тонн продукции, уже направлен в адрес региона и ожидается к прибытию 30 ноября. Остальные четыре вагона должны поступить в течение ближайших пяти–семи дней. Контрактация будет продолжена, чтобы обеспечить бесперебойный поток продукции в область.

По данным Минторговли, соль в мягкой упаковке свободно реализуется в торговых сетях "Анвар" и "Алтындар". Кроме того, во всех супермаркетах имеется достаточный запас соли категории "Экстра", что подтверждает отсутствие рисков дефицита на потребительском рынке.

Пресс-служба Министерства торговли заверяет, что ситуация находится под контролем и поводов для беспокойства у жителей области нет.