В Жамбылской области приняты строгие меры по возвращению неиспользуемых сельскохозяйственных земель в государственную собственность, передает BAQ.KZ.

Департамент по управлению земельными ресурсами региона провел проверку в отношении одного из сельхозтоваропроизводителей, в ходе которой выявил, что участки общей площадью 5,2 тысячи гектаров в Меркенском районе не используются по своему прямому назначению.

Несмотря на выданное землепользователю предписание об устранении нарушений, требования остались без исполнения. В связи с этим департамент обратился в суд с иском о принудительном изъятии данных земель.

Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области полностью поддержал позицию госоргана и принял решение о возвращении участков в государственную собственность. Апелляционная инстанция Жамбылского областного суда отклонила жалобу ответчика, оставив решение суда первой инстанции без изменений.

Таким образом, регион продолжает активную работу по эффективному использованию земельных ресурсов и возвращению в оборот неиспользуемых сельхозугодий.