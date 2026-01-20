Органы прокуратуры Северо-Казахстанской области провели проверку соблюдения правил перевозки детей и выявили грубые нарушения при эксплуатации школьных автобусов, передает BAQ.KZ.

В районах М. Жумабаева и Г. Мусрепова автобусы не были оснащены проблесковыми маячками жёлтого цвета и обязательными опознавательными знаками "Перевозка детей". В селе Шоптыколь ремни безопасности находились в неисправном состоянии. В школьных автобусах Бирликской, Салкынкольской, Тахтабродской и Калиновской школ тревожные кнопки не работали.

Кроме того, в районах Шал Акына и Г. Мусрепова использовались огнетушители с истекшим сроком годности, а водители не вели бортовые журналы. В городе Петропавловске отдельные водители не проходили обязательное медицинское освидетельствование перед выездом, что создавало угрозу жизни и здоровью учащихся.

По результатам прокурорского надзора виновные лица, включая директоров школ, привлечены к установленной законом ответственности. Выявленные нарушения устранены, транспортные средства приведены в соответствие с требованиями безопасности.

Принятые меры позволили обеспечить защиту прав 457 несовершеннолетних. Прокуратура продолжает работу по соблюдению законности и предупреждению нарушений в сфере защиты прав детей.