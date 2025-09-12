В Алматы сотрудники административной полиции Турксибского района провели масштабную проверку автопарков в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Целью инспекции стало усиление контроля за техническим состоянием общественного транспорта и повышением уровня безопасности пассажирских перевозок. Полицейские проверили два автобусных парка, уделяя особое внимание таким аспектам, как предрейсовый медосмотр водителей, техническая исправность автобусов, наличие документации и соблюдение правил эксплуатации.

В ходе рейда были выявлены нарушения: два административных протокола составлены в отношении должностного лица одного из автопарков за выпуск на линию неисправного транспорта. Один из автобусов был водворён на специализированную штрафную стоянку.

"В рамках Года профилактики под девизом “Полиция на страже закона и порядка” мы усилили контроль за качеством пассажирских перевозок. Наша задача — не только выявить нарушения, но и предупредить возможные риски для граждан. Работа в рамках отработки “Правопорядок” позволит повысить дисциплину перевозчиков и уровень безопасности на дорогах города", — резюмировал начальник управления полиции Турксибского района Думан Аухадиев.



Проверки автопарков продолжатся, уверяют в полиции.