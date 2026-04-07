В Стамбуле неизвестные открыли огонь возле здания израильского консульства, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

В результате перестрелки один нападавший был убит, ещё двое получили ранения. Пострадали также двое полицейских.

Консульство находится в деловом районе Левент на европейской стороне города. В момент инцидента внутри не было сотрудников — израильские дипломаты сейчас не работают в Турции.

По сообщениям СМИ, перестрелка длилась не менее 10 минут. На видео видно, как стрелок передвигается между припаркованными автомобилями и полицейскими автобусами, ведя огонь из автоматической винтовки и пистолета.

Очевидцы рассказали, что трое нападавших подъехали на машине и начали стрелять, после чего охранники открыли ответный огонь.

На месте происшествия работали сотрудники сил безопасности. Нападавших задержали, один из них был найден без признаков жизни.

Несмотря на отсутствие дипломатов в Турции, возле израильских дипмиссий сохраняются усиленные меры безопасности.