Неизвестные открыли огонь у консульства Израиля в Стамбуле
Консульство находится в деловом районе.
В Стамбуле неизвестные открыли огонь возле здания израильского консульства, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.
В результате перестрелки один нападавший был убит, ещё двое получили ранения. Пострадали также двое полицейских.
Консульство находится в деловом районе Левент на европейской стороне города. В момент инцидента внутри не было сотрудников — израильские дипломаты сейчас не работают в Турции.
По сообщениям СМИ, перестрелка длилась не менее 10 минут. На видео видно, как стрелок передвигается между припаркованными автомобилями и полицейскими автобусами, ведя огонь из автоматической винтовки и пистолета.
Очевидцы рассказали, что трое нападавших подъехали на машине и начали стрелять, после чего охранники открыли ответный огонь.
На месте происшествия работали сотрудники сил безопасности. Нападавших задержали, один из них был найден без признаков жизни.
Несмотря на отсутствие дипломатов в Турции, возле израильских дипмиссий сохраняются усиленные меры безопасности.
Самое читаемое
- В Семее открылась новая школа на 300 мест
- Не лечить, а предотвращать: в медицине формируется новый подход к заболеваниям
- «Я хочу довести это дело до конца». Женщина заявила о групповом изнасиловании 30 лет назад
- Насмерть разбилась женщина в Павлодаре
- Известного российского блогера ударили у столичного Байтерека