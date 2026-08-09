Неизвестные открыли огонь в кофейне в Иране: два человека погибли
После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле.
9 Августа 2026, 19:13
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9 Августа 2026, 19:139 Августа 2026, 19:13
399Фото: Tasnim
В городе Захедан на юго-востоке Ирана произошла стрельба в одной из кофеен. В результате вооруженного нападения погибли два человека.
Как передает агентство Tasnim, по предварительной информации, несколько вооруженных людей ворвались в кофейню на бульваре Шахид Мазари и открыли огонь по двум посетителям.
Оба мужчины получили смертельные ранения.
После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле Peugeot 405. Правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего.
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