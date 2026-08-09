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Неизвестные открыли огонь в кофейне в Иране: два человека погибли

После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле.

9 Августа 2026, 19:13
АВТОР
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Tasnim 9 Августа 2026, 19:13
9 Августа 2026, 19:13
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Фото: Tasnim

В городе Захедан на юго-востоке Ирана произошла стрельба в одной из кофеен. В результате вооруженного нападения погибли два человека.

Как передает агентство Tasnim, по предварительной информации, несколько вооруженных людей ворвались в кофейню на бульваре Шахид Мазари и открыли огонь по двум посетителям.

Оба мужчины получили смертельные ранения.

После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле Peugeot 405. Правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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