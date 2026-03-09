Неизвестные пытались взорвать синагогу в Бельгии

Полиция расследует произошедшее.

Сегодня 2026, 19:40
Фото: Pixabay.com

В Бельгии в результате взрыва в городе Льеж пострадала синагога, передает BAQ.KZ со ссылкой на израильские СМИ.

По информации, взрыв произошел около 4 часов утра перед зданием синагоги. 

Пострадавших в результате инцидента нет.

