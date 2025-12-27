Мужчина напал с ножом и ранил трех женщин в метро в Париже, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на газету Le Parisien.

По ее информации, подозреваемый скрылся с места преступления. Пострадавшим оперативно оказали первую помощь.

Его кровавое нападение продолжалось около 30 минут. Мужчина в пятницу после обеда ранил трёх женщин на линии 3 парижского метро, после чего был задержан в городе Сарсель (департамент Валь-д’Уаз).

Подозреваемый — гражданин Мали, находившийся на территории Франции нелегально. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны в коммюнике. Мотивы нападавшего пока остаются неизвестными. При этом он уже был известен правоохранительным органам — ранее его привлекали к ответственности за уничтожение имущества в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, в январе 2024 года мужчина был заключён под стражу за кражу при отягчающих обстоятельствах и сексуальное насилие после вынесения уголовного приговора. После освобождения в июле 2025 года нелегальный мигрант получил предписание покинуть территорию Франции и был помещён в центр административного задержания.

Однако в течение предусмотренных законом 90 дней выдворение осуществить не удалось — "из-за отсутствия консульского проездного документа и действительного удостоверения личности". В результате подозреваемого освободили под обязательство проживания по определённому адресу, при этом он находился в розыске.

Три нападения на разных станциях метро

Около 16:10 в пятницу 25-летний мужчина напал на первую жертву на станции "Репюблик". Через несколько минут он ранил вторую пассажирку на станции "Ар-э-Метье", а затем напал на третью женщину на станции "Опера".

После этого подозреваемый скрылся, однако около 18:40 был задержан у себя дома в Сарселе благодаря геолокации его мобильного телефона.