Информация о падении дрона в Западно-Казахстанской области получила официальное подтверждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Мой Город».

В мессенджерах распространились фотографии и сообщения о том, что возле одного из сельских населенных пунктов обнаружен упавший беспилотник.

В региональном департаменте полиции подтвердили данный факт.

По данным ведомства, найденные объекты были обнаружены в Акжайыкском районе. Визуально они напоминают фрагменты летательного аппарата.

Также уточняется, что объект находился за пределами населенных пунктов.

В настоящее время проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее подобные случаи уже фиксировались в регионе.