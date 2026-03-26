Неизвестный объект упал в ЗКО: что говорят в полиции
В степи нашли обломки, похожие на дрон. Что это - выясняют специалисты.
Сегодня 2026, 09:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 09:31Сегодня 2026, 09:31
35Фото: «Мой Город»
Информация о падении дрона в Западно-Казахстанской области получила официальное подтверждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Мой Город».
В мессенджерах распространились фотографии и сообщения о том, что возле одного из сельских населенных пунктов обнаружен упавший беспилотник.
В региональном департаменте полиции подтвердили данный факт.
По данным ведомства, найденные объекты были обнаружены в Акжайыкском районе. Визуально они напоминают фрагменты летательного аппарата.
Также уточняется, что объект находился за пределами населенных пунктов.
В настоящее время проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее подобные случаи уже фиксировались в регионе.
