Вечером 27 сентября в американском городе Саутпорт (штат Северная Каролина) произошла стрельба в популярном прибрежном баре American Fish Company, в результате которой три человека погибли, а еще шесть получили ранения, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал WECT.

Стрельба с лодки у причала

По данным властей, около 21:30 по местному времени неизвестный открыл огонь по посетителям бара прямо с лодки, пришвартованной у причала Southport Yacht Basin. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, однако позже начальник полиции Саутпорта Тодд Коринг уточнил, что шесть человек были доставлены в больницу. Их состояние на данный момент не раскрывается.

Полиция сообщила, что расследование ведется сразу на двух локациях — в Саутпорте и на соседнем острове Оук-Айленд. После стрельбы предполагаемый стрелок скрылся на лодке и направился в сторону межприбрежного водного пути (Intracoastal Waterway).

Около 22:00 береговая охрана заметила мужчину, подходящего под описание подозреваемого, который спускал лодку на воду с общественного причала на улице NE 55th Street в Оук-Айленде. Его задержали и передали полиции. Сейчас он находится под стражей и будет допрошен сотрудниками полиции Саутпорта при поддержке Бюро расследований штата (SBI).

Расследование продолжается

Личность стрелка и его мотивы пока не раскрываются. Полиция продолжает расследование инцидента и призывает свидетелей обратиться в правоохранительные органы.

Этот трагический случай стал очередным эпизодом массовой стрельбы в США, вновь вызвавшим дискуссию о безопасности на общественных мероприятиях и в местах отдыха.