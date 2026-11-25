Кто-то отдал 1 млн долларов, чтобы в Telegram его знали как лжеца. Сделку подтвердил сам Павел Дуров.

Сначала основатель мессенджера написал, что ему предложили миллион за имя пользователя @liar. И честно признался, что сомневается.

«Я хочу верить, что эти деньги реальны. Но мне трудно доверять человеку, который хочет, чтобы его знали под ником @liar», – написал Дуров.

Через несколько часов сомнения развеялись. Покупатель действительно перевёл миллион долларов в криптовалюте Gram, сделка прошла через площадку Fragment.

«Я бы сказал, что он заслуживает доверия, но я не хочу навредить его новому бренду», – пошутил Дуров.

Кто купил ник, не сообщается.

Для понимания, ники на Fragment продают с конца 2022 года. Рекордом долго держался @news. Его продали за 994 тысячи TON, на момент сделки это было около 1,67 млн долларов.

Самая честная покупка года.