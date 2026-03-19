Атырау к административной ответственности привлекли торговый дом ALIF STROY, передает BAQ.kz.

Житель города пожаловался на линолеум ненадлежащего качества.

Внеплановая проверка показала, что линолеум марки Tarkett, тип Evropa AKRON 6, не соответствует требованиям безопасности Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».



Продукция также продавалась без необходимой маркировки и без информации на государственном языке.

Данные нарушения подпадают под статью 35 Закона «О техническом регулировании» и статью 415 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Индивидуальный предприниматель получил штраф в размере 843 375 тенге и предписание об устранении нарушений.

На сегодняшний день все нарушения устранены, а сумма штрафа уплачена в полном объеме.