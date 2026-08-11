Некоторые социальные выплаты в Казахстане начнут назначать с помощью ИИ

В Казахстане с августа 2026 года искусственный интеллект начнут использовать при назначении отдельных мер государственной поддержки, предоставляемых местными исполнительными органами. Речь в том числе идет о единовременных выплатах к праздничным и памятным датам. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.

По словам министра, система будет заранее определять потенциальных получателей помощи и формировать проект назначения выплаты.

При этом окончательное решение о предоставлении средств останется за местным исполнительным органом.

«С августа текущего года единовременные меры государственной поддержки, оказываемые акиматами, в частности выплаты к праздничным и памятным датам, будут назначаться с помощью искусственного интеллекта. Система предварительно определит получателей и сформирует проект назначения. Окончательное решение о выплате принимает местный орган», – сообщил Аскарбек Ертаев.

Изменения реализуются в рамках Единой цифровой платформы мер социальной защиты.

С июня 2026 года она введена в промышленную эксплуатацию во всех 20 регионах Казахстана. Через платформу в цифровом формате предоставляются 13 мер социальной поддержки местных исполнительных органов.

Теперь гражданину достаточно подать одно заявление. Необходимую информацию система самостоятельно получает из государственных информационных систем, после чего формируется решение и обеспечивается выплата.

В сентябре планируется предоставить возможность подачи заявлений через eGov Mobile.

Следующим этапом станет более широкое применение искусственного интеллекта.