Некоторые социальные выплаты в Казахстане начнут назначать с помощью ИИ
Уже с августа система будет предварительно определять получателей отдельных мер поддержки, предоставляемых акиматами.
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В Казахстане с августа 2026 года искусственный интеллект начнут использовать при назначении отдельных мер государственной поддержки, предоставляемых местными исполнительными органами. Речь в том числе идет о единовременных выплатах к праздничным и памятным датам. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.
По словам министра, система будет заранее определять потенциальных получателей помощи и формировать проект назначения выплаты.
При этом окончательное решение о предоставлении средств останется за местным исполнительным органом.
«С августа текущего года единовременные меры государственной поддержки, оказываемые акиматами, в частности выплаты к праздничным и памятным датам, будут назначаться с помощью искусственного интеллекта. Система предварительно определит получателей и сформирует проект назначения. Окончательное решение о выплате принимает местный орган», – сообщил Аскарбек Ертаев.
Изменения реализуются в рамках Единой цифровой платформы мер социальной защиты.
С июня 2026 года она введена в промышленную эксплуатацию во всех 20 регионах Казахстана. Через платформу в цифровом формате предоставляются 13 мер социальной поддержки местных исполнительных органов.
Теперь гражданину достаточно подать одно заявление. Необходимую информацию система самостоятельно получает из государственных информационных систем, после чего формируется решение и обеспечивается выплата.
В сентябре планируется предоставить возможность подачи заявлений через eGov Mobile.
Следующим этапом станет более широкое применение искусственного интеллекта.
«В октябре планируется внедрение искусственного интеллекта для адресного назначения мер государственной поддержки с учетом адресности и степени нуждаемости», – сообщил глава Минтруда.
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