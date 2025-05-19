Неквалифицированные кадры и "мертвые души" на миллиарды: как работали соцслужбы в Казахстане
В Казахстане модернизируют систему предоставления спецсоцуслуг.
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В Казахстане практически завершён переход на обязательное лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги (ССУ). Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, на 19 мая 2025 года 92% поставщиков ССУ получили лицензии, охватив 97% услугополучателей, передаёт BAQ.KZ.
Процесс лицензирования стартовал с 1 января 2025 года и стал частью масштабной модернизации всей системы ССУ. Цель — повышение качества обслуживания, защита прав получателей и установление единых стандартов работы для всех форм собственности.
Перед внедрением нового порядка в 2024 году была проведена цифровая инвентаризация, в результате которой выяснилось: из 1023 центров, оказывавших услуги, на деле работали лишь 587, а количество реальных получателей ССУ составило 93,6 тыс человек вместо заявленных 135,9 тыс. Это позволило сэкономить более 31,6 млрд тенге.
На сегодня выдано 530 лицензий (с учетом филиалов — 548 организаций), где обслуживаются 92,8 тыс человек. Остальные учреждения, не прошедшие проверку, устраняют несоответствия и могут повторно подать заявку.
Почему отказывают в лицензии
Среди основных причин отказа:
- отсутствие материально-технической базы (в ряде случаев — "только ковры и диваны"),
- несоблюдение пожарной безопасности,
- отсутствие необходимой категории у персонала,
- неподтвержденная медицинская лицензия.
Из 587 подлежащих лицензированию организаций 384 изначально не соответствовали базовым требованиям. Работа по приведению условий в норму продолжается.
На дооснащение объектов из местных бюджетов и при поддержке спонсоров выделено более 8,7 млрд тенге, в планах — ещё 928,6 млн тенге. Эти средства пойдут на расширение площадей, оборудование, доступность для маломобильных групп.
Ставка на квалификацию
Было установлено, что из более чем 12 тыс соцработников почти 9 тыс не имели квалификационной категории. В 2024 году обучение и сертификацию прошли свыше 10 тыс специалистов. Также заключены меморандумы с 14 вузами по подготовке кадров в этой сфере.
"Лицензирование стало важным шагом к прозрачности и качеству в сфере ССУ. Это позволит не только защитить права уязвимых категорий граждан, но и обеспечить эффективную работу учреждений", — заявили в МТСЗН РК.
В настоящее время продолжается работа с медицинскими организациями, имеющими свободные площади, чтобы обеспечить оставшиеся 3% получателей услуг.
Ранее Минтруда предложило изменить правила назначения адресной социальной помощи в РК.
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