В Казахстане практически завершён переход на обязательное лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги (ССУ). Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, на 19 мая 2025 года 92% поставщиков ССУ получили лицензии, охватив 97% услугополучателей, передаёт BAQ.KZ.

Процесс лицензирования стартовал с 1 января 2025 года и стал частью масштабной модернизации всей системы ССУ. Цель — повышение качества обслуживания, защита прав получателей и установление единых стандартов работы для всех форм собственности.

Перед внедрением нового порядка в 2024 году была проведена цифровая инвентаризация, в результате которой выяснилось: из 1023 центров, оказывавших услуги, на деле работали лишь 587, а количество реальных получателей ССУ составило 93,6 тыс человек вместо заявленных 135,9 тыс. Это позволило сэкономить более 31,6 млрд тенге.

На сегодня выдано 530 лицензий (с учетом филиалов — 548 организаций), где обслуживаются 92,8 тыс человек. Остальные учреждения, не прошедшие проверку, устраняют несоответствия и могут повторно подать заявку.

Почему отказывают в лицензии

Среди основных причин отказа:

отсутствие материально-технической базы (в ряде случаев — "только ковры и диваны"),

несоблюдение пожарной безопасности,

отсутствие необходимой категории у персонала,

неподтвержденная медицинская лицензия.

Из 587 подлежащих лицензированию организаций 384 изначально не соответствовали базовым требованиям. Работа по приведению условий в норму продолжается.

На дооснащение объектов из местных бюджетов и при поддержке спонсоров выделено более 8,7 млрд тенге, в планах — ещё 928,6 млн тенге. Эти средства пойдут на расширение площадей, оборудование, доступность для маломобильных групп.

Ставка на квалификацию

Было установлено, что из более чем 12 тыс соцработников почти 9 тыс не имели квалификационной категории. В 2024 году обучение и сертификацию прошли свыше 10 тыс специалистов. Также заключены меморандумы с 14 вузами по подготовке кадров в этой сфере.

"Лицензирование стало важным шагом к прозрачности и качеству в сфере ССУ. Это позволит не только защитить права уязвимых категорий граждан, но и обеспечить эффективную работу учреждений", — заявили в МТСЗН РК.

В настоящее время продолжается работа с медицинскими организациями, имеющими свободные площади, чтобы обеспечить оставшиеся 3% получателей услуг.

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