В Алматы продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", направленное на обеспечение общественной безопасности и предупреждение травматизма среди населения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С начала проведения мероприятия полицейские выявили 52 факта незаконной реализации пиротехнических изделий. Из незаконного оборота изъято 167 коробок пиротехники общим весом порядка 510 килограммов. По каждому выявленному факту возбуждены соответствующие производства.

Начальник управления общественной безопасности Департамент полиции Алматы Асхат Кулбаев сообщил, что работа по пресечению незаконного оборота пиротехнических изделий будет продолжена. По его словам, основная цель проводимых мероприятий заключается в предупреждении травм и пожаров, а также в обеспечении безопасности граждан, особенно детей, в период массовых и праздничных мероприятий.

В полиции подчеркнули, что и впредь будут принимать все необходимые меры для выявления и пресечения незаконной торговли пиротехникой на территории города.