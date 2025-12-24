Нелегальную пиротехнику массово изымают в Алматы
Более полутонны пиротехники изъято из незаконного оборота в Алматы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", направленное на обеспечение общественной безопасности и предупреждение травматизма среди населения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
С начала проведения мероприятия полицейские выявили 52 факта незаконной реализации пиротехнических изделий. Из незаконного оборота изъято 167 коробок пиротехники общим весом порядка 510 килограммов. По каждому выявленному факту возбуждены соответствующие производства.
Начальник управления общественной безопасности Департамент полиции Алматы Асхат Кулбаев сообщил, что работа по пресечению незаконного оборота пиротехнических изделий будет продолжена. По его словам, основная цель проводимых мероприятий заключается в предупреждении травм и пожаров, а также в обеспечении безопасности граждан, особенно детей, в период массовых и праздничных мероприятий.
В полиции подчеркнули, что и впредь будут принимать все необходимые меры для выявления и пресечения незаконной торговли пиротехникой на территории города.
Самое читаемое
- В Таразе поймали водителя-рекордсмена с 43 нарушениями ПДД
- Казахстанский автопром массово набирает рабочих и инженеров
- Бдительный таксист сорвал мошенническую схему в Павлодаре
- В Костанайской области разрабатывают проекты строительства газопроводов
- Суд обязал бывшую жену Бивола опровергнуть клевету в адрес боксера