На ветеринарном контрольно-пропускном пункте "Сырым" на границе с Российской Федерацией предотвращена попытка незаконного ввоза 30 тонн пищевых яиц. Продукция следовала из города Самара в Атыраускую область, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, во время досмотра двух грузовиков были выявлены серьёзные нарушения ветеринарно-санитарного законодательства:

отсутствовали обязательные ветеринарные сопроводительные документы;

сам ввоз яиц запрещён в связи с действующими временными ограничениями.

В итоге оба транспортных средства были возвращены за пределы Казахстана. В отношении одного из водителей составлен административный протокол за нарушение ветеринарных норм.

К слову, с января 2025 года на ветеринарных КПП при перемещении продукции через границу со странами ЕАЭС зафиксировано: