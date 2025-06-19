Нелегальные яйца из России пытались развезти по Казахстану
На границе с Россией задержали крупную партию яиц без ветдокументов.
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На ветеринарном контрольно-пропускном пункте "Сырым" на границе с Российской Федерацией предотвращена попытка незаконного ввоза 30 тонн пищевых яиц. Продукция следовала из города Самара в Атыраускую область, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, во время досмотра двух грузовиков были выявлены серьёзные нарушения ветеринарно-санитарного законодательства:
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отсутствовали обязательные ветеринарные сопроводительные документы;
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сам ввоз яиц запрещён в связи с действующими временными ограничениями.
В итоге оба транспортных средства были возвращены за пределы Казахстана. В отношении одного из водителей составлен административный протокол за нарушение ветеринарных норм.
К слову, с января 2025 года на ветеринарных КПП при перемещении продукции через границу со странами ЕАЭС зафиксировано:
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377 нарушений ветеринарных требований,
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составлено 163 административных протокола,
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сумма наложенных штрафов — 7,6 млн тенге.
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