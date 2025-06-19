  • 19 Июня, 14:29
  • BAIGENEWS

Нелегальные яйца из России пытались развезти по Казахстану

На границе с Россией задержали крупную партию яиц без ветдокументов.

Сегодня, 13:13
АВТОР
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Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13
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Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

На ветеринарном контрольно-пропускном пункте "Сырым" на границе с Российской Федерацией предотвращена попытка незаконного ввоза 30 тонн пищевых яиц. Продукция следовала из города Самара в Атыраускую область, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, во время досмотра двух грузовиков были выявлены серьёзные нарушения ветеринарно-санитарного законодательства:

  • отсутствовали обязательные ветеринарные сопроводительные документы;

  • сам ввоз яиц запрещён в связи с действующими временными ограничениями.

В итоге оба транспортных средства были возвращены за пределы Казахстана. В отношении одного из водителей составлен административный протокол за нарушение ветеринарных норм.

К слову, с января 2025 года на ветеринарных КПП при перемещении продукции через границу со странами ЕАЭС зафиксировано:

  • 377 нарушений ветеринарных требований,

  • составлено 163 административных протокола,

  • сумма наложенных штрафов — 7,6 млн тенге.

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