Нелегальный кредитор в СКО провел 78 сделок и получил 774 млн тенге дохода

В Северо-Казахстанской области осудили мужчину, который без лицензии систематически выдавал деньги под проценты и залог имущества. Следствие установило 78 эпизодов, а полученный от незаконной деятельности доход составил 774 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным ведомства, заемщиками становились преимущественно люди, которые остро нуждались в деньгах и не могли получить финансирование в банках.

Для выдачи займов использовались две схемы.

В первом случае стороны нотариально оформляли договор займа, однако реальные условия сделки в документе полностью не отражались. В указанную сумму сразу включали как полученные человеком деньги, так и проценты за весь срок пользования займом. Гарантией возврата становилось имущество заемщика, которое оформляли в залог.

Вторая схема позволяла внешне представить заем как обычную сделку с имуществом.

«Факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу», – сообщили в АФМ.

Как установило следствие, под видом гражданско-правовых сделок фактически велась систематическая выдача денег под проценты без соответствующей лицензии.

Шесть квартир и ценные бумаги конфисковали

По данным АФМ, незаконная деятельность принесла 774 млн тенге, за счет которых приобретались дорогостоящие активы.

Суд постановил конфисковать в доход государства шесть квартир, Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250 и ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.

Ростовщиков Е.В. приговорен к двум годам ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.