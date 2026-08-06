Нелегальный кредитор выдавал займы под 120% годовых в Костанае

В Костанае вынесли приговор по делу о незаконной выдаче займов и легализации преступных доходов. Мужчина, не имея соответствующей лицензии, организовал деятельность по выдаче денежных средств под залог имущества.

Как установил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области, для поиска клиентов он размещал объявления на платформах OLX и Instagram.

Займы предоставлялись гражданам, которые из-за сложного финансового положения не могли получить кредиты в банках. При этом процентная ставка по займам достигала 120% годовых.

Кроме того, в договорах, заверенных у нотариуса, указывались суммы, превышающие фактически выданные деньги. В них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.

В одном из случаев женщина фактически получила 9 млн тенге, однако в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позже был оформлен еще один договор с обязательством выплатить 18 млн тенге, хотя деньги по нему заемщице не передавались.

В результате через суд с потерпевшей взыскали 26 млн тенге.

Всего от незаконной деятельности пострадали более 50 человек. Они оказались втянуты в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Общая сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.

Также было принято решение конфисковать имущество, приобретенное на преступные доходы. В список вошли четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.

Приговор суда не вступил в законную силу.