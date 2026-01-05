Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан непременно справится с "болезнью роста", передает BAQ.kz.

Обсуждая проводимые в стране реформы, во время интервью газете "Turkistan", Президент подчеркнул, что структура нашей экономики меняется, но медленными темпами. В результате Казахстан, по оценкам международных финансовых институтов и рейтинговых агентств, благополучная, даже богатая страна, что соответствует действительности. Но внутри экономики сохраняются диспропорции, которые требуется в срочном порядке скорректировать, "выпрямить". Эту ситуацию руководство страны видит и скрывать не собирается. У Казахстана сегодня нет другого пути, мы должны проводить реформы, чтобы не стоять на месте, а идти вперед.

"Административными методами во избежание ущерба гражданам временно остановлен рост тарифов в зимний период. В то же время перед Правительством поставлена задача рационального использования бюджетных средств. Нельзя заливать экономику деньгами, провоцируя инфляцию. Необходима жесткая бюджетная дисциплина. Финансовые ресурсы должны направляться только на нужные государству проекты. В ноябре прошлого года Правительство, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли трехлетнюю программу. Она нацелена на снижение инфляции, что улучшит благосостояние граждан", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что по мнению международных экспертов Казахстан попал в "ловушку средних доходов". При этом подчеркнув, что это не абстракция из учебников по экономике, а реальность, с которой многие казахстанцы сталкиваются ежедневно. Доходы есть, и порой немалые, но они растворяются в инфляции и обязательствах: ипотеках, образовании детей, помощи родителям. Любой сбой, будь-то болезнь или потеря работы, может подорвать стабильность.

В свое время Президент принял решение о возможности использования гражданами пенсионных накоплений для приобретения квартир, оплаты образования детей и лечения. Как бывает в таких ситуациях, нашлись аферисты, которые под видом стоматологического обслуживания изъяли из пенсионного фонда более 200 миллиардов тенге. Сейчас такими людьми занимаются силовики, а этот вид медицинского обслуживания пришлось закрыть.

Бизнес же, по мнению Главы государства, создает рабочие места, честно платит налоги, однако дорогие кредиты, ограниченность оборотных средств не позволяют ему масштабироваться, выйти на новые рынки, внедрить современные технологии.