Немецкая D.A.R. Metall AG заинтересовалась переработкой отходов в Алатау

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления немецкой компании D.A.R. Metall AG Кристианом Артнером, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Стороны обсудили развитие сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов в металлургической отрасли Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что партнерство с D.A.R. Metall AG и внедрение современных немецких технологий соответствуют промышленным и экологическим приоритетам страны. Особое внимание на встрече уделили возможному совместному проекту по переработке металлов в Казахстане.

Президент также подчеркнул значение металлургической отрасли для экономики страны и рассказал о реконструкции предприятия Qarmet.

В свою очередь Кристиан Артнер подтвердил готовность D.A.R. Metall AG продолжить реализацию производственных проектов в Казахстане.

Компания также заинтересована в участии в проекте по переработке бытовых и промышленных отходов в городе Алатау и реализации новых проектов совместно с Qarmet.

D.A.R. Metall AG специализируется в том числе на переработке металлосодержащего сырья и вторичном использовании материалов.