Немецкая D.A.R. Metall AG заинтересовалась переработкой отходов в Алатау
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Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления немецкой компании D.A.R. Metall AG Кристианом Артнером, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Стороны обсудили развитие сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов в металлургической отрасли Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что партнерство с D.A.R. Metall AG и внедрение современных немецких технологий соответствуют промышленным и экологическим приоритетам страны. Особое внимание на встрече уделили возможному совместному проекту по переработке металлов в Казахстане.
Президент также подчеркнул значение металлургической отрасли для экономики страны и рассказал о реконструкции предприятия Qarmet.
В свою очередь Кристиан Артнер подтвердил готовность D.A.R. Metall AG продолжить реализацию производственных проектов в Казахстане.
Компания также заинтересована в участии в проекте по переработке бытовых и промышленных отходов в городе Алатау и реализации новых проектов совместно с Qarmet.
D.A.R. Metall AG специализируется в том числе на переработке металлосодержащего сырья и вторичном использовании материалов.
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