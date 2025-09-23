  • 24 Сентября, 01:57

Немецкая полиция задержала разыскиваемого экс-прокурора Казахстана

Он находился в международном розыске по линии Интерпола.

Фото: Ак Жайык

Экс-главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов задержан в немецком городе Фюрт, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД РК.

По запросу НЦБ Интерпола МВД РК в городе Фюрт (ФРГ) задержан гражданин Д., находившийся в международном розыске. Разыскиваемый был установлен и взят под стражу немецкими правоохранительными органами в рамках международного сотрудничества по линии Интерпола. МВД РК продолжает активное взаимодействие с зарубежными коллегами и международными организациями в целях обеспечения неотвратимости наказания, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, Максат Дуйсенов был объявлен в международный розыск 1 сентября.

