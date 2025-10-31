Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в международной конференции "Развитие инновационных технологий в области гидротехнического строительства, транспортной инфраструктуры, экологического инжиниринга и горной добычи", передает BAQ.KZ.

Мероприятие организовано Национальным агентством по развитию инноваций QazInnovations совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации и при участии немецкой компании HUESKER — одного из мировых лидеров в области экологического и гидротехнического инжиниринга.

В ходе конференции представители компании представили новейшие решения для повышения эффективности управления водными ресурсами, укрепления берегов, защиты инфраструктуры и снижения потерь воды при транспортировке.

"Инновации в водном хозяйстве – это не просто вопрос технологий, это вопрос продовольственной безопасности, устойчивости аграрного сектора и рационального управления природными ресурсами. Климатические изменения требуют от нас совершенно новых подходов – современных, эффективных и долговечных решений", – отметил Нуржан Нуржигитов.

По словам министра, Казахстан проходит этап масштабной трансформации водохозяйственной отрасли. Основные направления включают совершенствование законодательной базы, модернизацию инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий и развитие трансграничного сотрудничества.

Министерство уже имеет успешный опыт совместной работы с HUESKER. В Байзакском районе Жамбылской области, на канале "Утемис", был реализован пилотный проект по внедрению геотекстильного материала INCOMAT, который позволил сократить потери воды и повысить эффективность системы орошения.

Испытания показали, что использование инновационного покрытия обеспечивает устойчивость каналов к внешним воздействиям, снижает затраты на обслуживание и способствует более рациональному распределению водных ресурсов.

По итогам проекта подтверждена целесообразность расширения технологии на другие участки ирригационных каналов страны.

Внедрение подобных решений, отмечают эксперты, станет важным шагом на пути к умному водопользованию и поможет Казахстану противостоять вызовам, связанным с засухой и изменением климата.