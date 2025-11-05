Учёные из Университетской клиники Кёльна сообщили о прорыве в исследовании ВИЧ, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Они обнаружили антитело, способное эффективно блокировать вирус иммунодефицита человека и предотвращать его проникновение в клетки организма.

Исследователи изучили образцы крови 32 ВИЧ-инфицированных людей, чей организм смог самостоятельно выработать мощный иммунный ответ. Из более чем 800 антител выделили одно — 04A06, которое нейтрализовало 98% известных вариантов вируса. Учёные расшифровали его структуру и воспроизвели схему синтеза.

Специалисты называют 04A06 одним из самых перспективных антител против ВИЧ, однако подчеркивают, что выводы делать рано — необходимы дальнейшие исследования. Потенциально это открытие может стать основой пассивной иммунизации, когда человеку вводят готовые антитела для временной защиты от вируса.

Пока действенной вакцины от ВИЧ не существует. Недавно в Европе был одобрен препарат "Ленакапавир" для профилактики заражения, но станет ли он переломным моментом в борьбе со СПИДом — покажет время.