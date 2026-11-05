Немецкий бизнес присматривается к Alatau City: в Берлине подписали 11 соглашений

Казахстан и Германия договорились о сотрудничестве по проектам Alatau City в машиностроении, строительстве, медицине и даже беспилотных технологиях. Итог берлинского этапа инвестиционного роуд-шоу составил 11 соглашений, и это еще не финал поездки.

Переговоры с федеральными органами власти и деловыми кругами Германии провел заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев. Речь шла о германских инвестициях и технологиях для промышленности, энергетики, строительства и городской инфраструктуры.

С советником Федерального канцлера ФРГ по вопросам международной экономической политики Левином Холле обсудили создание казахстанско-германской инвестиционно-финансовой платформы. Ее предложил Президент Касым-Жомарт Токаев во время визита в Германию в сентябре 2026 года. Пилотными могут стать инфраструктурные и промышленные проекты Alatau City.

Город ускоренного развития Глава государства упомянул и в недавнем Послании народу Казахстана.

«Полагаю, огромное значение строительства города ускоренного развития Алатау, призванного быть благоприятной средой для инвестиций и предпринимательства, стало очевидным для большинства людей», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Со статс-секретарем Федерального министерства жилищного хозяйства, городского развития и строительства ФРГ Олафом Йоахимом говорили о современных строительных технологиях и энергоэффективных решениях. Со статс-министром по делам Европы МИД Германии Гунтером Крихбаумом обсудили перспективы двустороннего экономического сотрудничества.

Главным событием в Берлине стал круглый стол Alatau City Investment Round Table, организованный при участии Восточного комитета германской экономики и Федерального союза германской промышленности (BDI). Канат Бозумбаев рассказал об инвестиционных возможностях города и специальном правовом режиме с механизмами защиты инвесторов и преференциями.

С членом руководства BDI Вольфгангом Нидермарком обсудили, как германские предприятия могут участвовать в Дорожной карте промышленного, технологического и сырьевого сотрудничества на 2026-2028 годы и размещать новые производства в Alatau City.

С представителями немецких компаний говорили о локализации производств, энергетической и водной инфраструктуре, промышленной кооперации в машиностроении и создании многопрофильного медицинского центра.

Подписанные 11 соглашений касаются промышленного производства, машиностроения, строительства, медицинской инфраструктуры, городской безопасности и беспилотных технологий.

Следующая остановка роуд-шоу во Франкфурте-на-Майне. Там пройдут переговоры с германскими банками и финансовыми институтами и инвестиционный круглый стол, главной темой которого станет финансирование проектов Alatau City.