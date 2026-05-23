Немецкий паспорт переживает настоящий бум: что происходит

В Германии зафиксирован рекорд по числу людей, получивших гражданство страны.

По данным газеты WELT, в 2025 году немецкие паспорта получили не менее 309 тысяч человек в 14 федеральных землях. Это самый высокий показатель с 2000 года, когда в стране начали вести общую статистику.

Для сравнения, в 2024 году гражданство Германии получили около 292 тысяч человек.

Рост связан сразу с несколькими причинами. Многие мигранты, приехавшие в Германию в 2015-2016 годах, уже выполнили требования по сроку проживания. Кроме того, в стране упростили правила получения гражданства: теперь в ряде случаев подать заявление можно уже через пять лет проживания вместо восьми. Также стало проще сохранять двойное гражданство.

При этом для получения немецкого паспорта по-прежнему нужно соблюдать ряд условий, включая финансовую самостоятельность.

Больше всего новых граждан зарегистрировано в Берлине – более 39 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В Бранденбурге гражданство получили около 4,7 тысячи человек – рост составил 25%.

Среди получателей гражданства по-прежнему много выходцев из Сирии. Одновременно заметно увеличилось число граждан Турции и России. Так, только в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия немецкие паспорта получили 3841 россиянин – это на 67% больше, чем годом ранее.

Власти Германии также ожидают нового роста заявлений на гражданство с 2027 года.