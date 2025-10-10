Германия депортирует осуждённого боевика ИГ в Таджикистан
Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия в Мюнстере разрешил депортацию в Таджикистан мужчины, осуждённого в Германии за участие в джихадистской группировке "Исламское государство" (ИГ), передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Решение суда вступило в законную силу после отклонения апелляции подсудимого.
По данным суда, гражданин Таджикистана вступил в ряды ИГ в 2015 году, принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке. В 2017 году Верховный земельный суд Дюссельдорфа приговорил его к пяти годам лишения свободы за членство в иностранной террористической организации. После отбытия наказания его депортация была приостановлена из-за опасений, что в Таджикистане мужчину могут подвергнуть пыткам. Однако в 2024 году запрет на высылку был снят. Таджикские власти направили немецкой стороне вербальную ноту, в которой гарантировали, что осуждённому не будет угрожать жестокое обращение.
Административный суд Мюнстера, а затем и суд Северного Рейн-Вестфалии признали, что риск пыток для мужчины "со значительной вероятностью" более не существует. Суд отметил, что "изменившиеся обстоятельства" позволяют по-новому оценить ситуацию и считать депортацию допустимой.
