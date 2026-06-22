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"Немного безумия никому не повредит": Димаш рассказал о новом клипе

Казахстанский певец опубликовал видео из кабины самолета и сообщил, что в съемках клипа на песню «Ақерке» приняли участие более 8000 человек.

Сегодня 2026, 19:12
АВТОР
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скриншот видео Сегодня 2026, 19:12
Сегодня 2026, 19:12
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Фото: скриншот видео

Казахстанский певец Димаш Құдайберген вновь удивил поклонников необычным видео. На своей странице в Instagram артист опубликовал кадры, на которых он находится за штурвалом самолета и исполняет новую песню "Ақерке".

В ролике Димаш показал полет над облаками, а также рассказал о работе над своим новым музыкальным проектом.

"Взяв в руки штурвал самолета, я решил подарить "Ақерке" небесам. Благодарю всех вас за поддержку. Пусть казахская народная песня продолжает звучать высоко в небе", – написал певец.

Артист также признался, что решил немного поэкспериментировать, пока его команда завершает работу над клипом.

"Пока наш клип находится на стадии монтажа, я решил снять такое видео за штурвалом. Немного безумия никому не повредит. Уже послезавтра вечером объявлю дату выхода клипа. В этом проекте приняли участие более 8000 человек, и я уверен, что результат вас удивит", – отметил Димаш.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Поклонники уже активно обсуждают масштаб будущей премьеры и необычный формат анонса. Судя по словам исполнителя, клип на песню "Ақерке" станет одним из самых крупных проектов в его творческой карьере.

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