"Немного безумия никому не повредит": Димаш рассказал о новом клипе
Казахстанский певец опубликовал видео из кабины самолета и сообщил, что в съемках клипа на песню «Ақерке» приняли участие более 8000 человек.
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Казахстанский певец Димаш Құдайберген вновь удивил поклонников необычным видео. На своей странице в Instagram артист опубликовал кадры, на которых он находится за штурвалом самолета и исполняет новую песню "Ақерке".
В ролике Димаш показал полет над облаками, а также рассказал о работе над своим новым музыкальным проектом.
"Взяв в руки штурвал самолета, я решил подарить "Ақерке" небесам. Благодарю всех вас за поддержку. Пусть казахская народная песня продолжает звучать высоко в небе", – написал певец.
Артист также признался, что решил немного поэкспериментировать, пока его команда завершает работу над клипом.
"Пока наш клип находится на стадии монтажа, я решил снять такое видео за штурвалом. Немного безумия никому не повредит. Уже послезавтра вечером объявлю дату выхода клипа. В этом проекте приняли участие более 8000 человек, и я уверен, что результат вас удивит", – отметил Димаш.
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Поклонники уже активно обсуждают масштаб будущей премьеры и необычный формат анонса. Судя по словам исполнителя, клип на песню "Ақерке" станет одним из самых крупных проектов в его творческой карьере.
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