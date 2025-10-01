Искусственный интеллект признан одной из главных движущих сил экономики. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

"Сегодня мы всесторонне обсудили роль искусственного интеллекта в системе образования. Беседа была содержательной, состоялся хороший обмен мнениями. Развитие ИИ — общая задача для всех нас. Ведь эта сфера напрямую влияет на будущее нашей страны. Мы должны заранее улавливать тенденции времени и всегда идти на шаг впереди. Необходимо достичь уровня, при котором технологии будут служить человеку. Ещё раз хочу подчеркнуть: в нашей цифровой стратегии на первом месте должны стоять национальные интересы. На самом деле главная проблема — это не только искусственный интеллект. Самое важное — это суверенитет страны и будущее поколения. Правительство внимательно рассмотрит все предложения, высказанные сегодня", — отметил Глава государства.

Также Президент остановился на том, какой теме будет посвящено следующее заседание Совета.

"В завершение хотел бы отметить один момент. Искусственный интеллект — это основная движущая сила цифровой экономики. Поэтому предлагаю посвятить следующее заседание Совета именно этой теме", — подытожил Президент.