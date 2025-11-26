Член фракции партии "AMANAT" Гульдара Нурым направила депутатский запрос заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву с предложением ускорить привлечение внешних инвестиций в фармацевтическую отрасль Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, страна имеет реальный шанс стать инновационным фармацевтическим центром Центральной Азии, но для этого необходимы инвестиции и создание современных производств полного цикла.

Депутат напомнила, что в предвыборной программе партии "AMANAT" поставлена цель увеличить долю лекарств отечественного производства на внутреннем рынке до 45% к 2027 году.

"Сегодня перед Казахстаном открыт реальный шанс не только повысить внутреннее производство лекарств, но и выйти на экспортные рынки соседних стран. Глобальные фармацевтические компании уже начали работу в Казахстане по приглашению президента, а министерства внутренних дел и здравоохранения продвигают совместные проекты. На отечественных площадках налажен выпуск нескольких инновационных препаратов, однако дальнейшее развитие проектов осложняется отсутствием четких правил локализации, затянутыми процедурами регистрации и непредсказуемой регуляторикой.", — отметила мажилисвумен.

Депутат подчеркнула, что инвестиции в фармацевтику обладают высоким мультипликационным эффектом: каждый вложенный доллар может приносить экономике до трёх.

"Отечественные производители сейчас в основном выпускают дженерики, что важно для доступности терапии. Но стратегический шанс Казахстана сегодня - это возможность подняться на новый уровень и достичь лекарственного суверенитета", — заявила Гульдара Нурым.

Депутат призвала правительство ускорить запуск проектов с иностранными компаниями, расширить технологический трансфер, запуск производства новых инновационных молекул и подготовку национальных кадров для фармацевтической отрасли.