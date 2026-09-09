Необходимо срочно защитить купол мавзолея Яссауи: сколько средств выделено на реставрацию

Сохранение мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, включённого в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, стало задачей государственного значения, откладывать решение которой нельзя. В этом году из республиканского бюджета на реставрационные работы в мавзолее выделено 88 млн тенге. Об этом сообщило Министерство культуры и информации в ответе на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

По данным министерства, памятник архитектуры, история которого насчитывает более 600 лет, ежегодно проходит мониторинг. В настоящее время активные реставрационные работы ведутся в помещении Казандыка и в межкупольном пространстве мавзолея.

Для защиты купола необходимы срочные меры

В ответе Комитета культуры отмечается необходимость в срочном порядке принять временные защитные меры для предохранения купола мавзолея от воздействия природно-климатических факторов.

В частности, планируется установить временные деревянные опоры и создать защитное покрытие с использованием полимерного металлического настила.

«В целях предотвращения разрушения и защиты купола от прямого воздействия природно-климатических факторов необходимо в срочном порядке выполнить комплекс временных защитных мероприятий», – говорится в официальном ответе.

Такая конструкция позволит снизить воздействие осадков и солнечной радиации на повреждённые участки купола. Кроме того, она должна обеспечить безопасные условия для проведения дальнейших исследований и реставрационных работ, а также предотвратить дальнейшее разрушение исторических декоративных элементов.

Сколько средств выделено на реставрацию

В 2026 году на научно-реставрационные работы в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи из республиканского бюджета выделено 88 млн тенге. Работы выполняет РГП на ПХВ «Казқайтажаңарту».

В 2027 году на продолжение реставрационных работ из республиканского бюджета планируется выделить ещё 60 млн тенге.

По данным Комитета, иностранные специалисты к реставрационным работам не привлекались. Все работы выполняют казахстанские реставраторы.

Кроме того, разработан план управления мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи на 2026-2028 годы.

Мавзолей ежедневно посещают около 2 тысяч человек

Туристический сезон начинается в марте и продолжается до середины октября. Во время празднования Наурыза мавзолей посещают около 9-10 тысяч человек. В среднем исторический объект ежедневно принимает около 2 тысяч посетителей.

В министерстве отмечают, что туристический поток не оказывает негативного воздействия на техническое состояние мавзолея. Чтобы не допускать чрезмерного скопления посетителей в одном месте, в туристический сезон вносятся изменения в режим работы музея, в том числе время его открытия и закрытия.

После окончания туристического сезона, с наступлением холодов, то есть в период с ноября по февраль, количество посетителей снижается примерно до 200-500 человек в сутки.

Отметим, что история мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи насчитывает более 600 лет. Уникальный памятник архитектуры включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Комитет культуры расценивает сохранение этого исторического объекта как особо важную задачу государственного значения.