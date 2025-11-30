Председатель комитета архивов, документации и книжного дела министерства культуры и информации РК Рустам Али провёл встречу с представителями библиотечной и издательской сферы Алматы. Участники обсудили актуальные вопросы развития библиотечного дела, книгоиздания и совершенствования законодательства в этой сфере, передаёт BAQ.KZ.

Одной из ключевых тем стал вопрос о необходимости принятия закона "О библиотечном деле и книгоиздании". По мнению специалистов, новый закон позволит модернизировать работу библиотек, систематизировать процессы в издательской отрасли, а также создать условия для развития отечественного книгоиздания и повышения качества книжных фондов.

В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления материально-технической базы библиотек, внедрения современных механизмов защиты авторских прав, подготовки квалифицированных специалистов и расширения возможностей читателей. Участники встречи также внесли предложения по законопроекту, обозначив приоритетные направления, требующие законодательного регулирования.

По итогам встречи было отмечено, что разработка и принятие профильного закона станет важным шагом для поддержки культурной и образовательной инфраструктуры страны, укрепления роли книг и библиотек в обществе.